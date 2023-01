Schwerer Unfall bei Gansheim: Autofahrerin im künstlichen Koma

Auf der Kreisstraße zwischen Daiting und Gansheim verunglückt eine 39-Jährige. Ursache ist noch unklar. Die Fahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Auf der Kreisstraße zwischen Daiting und Gansheim hat sich am späten Dienstagnachmittag ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet. Eine Autofahrerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 39-Jährige gegen 18.10 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Gansheim unterwegs. Mehrere hundert Meter nach der Nachermühle kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw rutschte in ein angrenzendes Feld, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Andere Verkehrsteilnehmer verständigten die Rettungskräfte.

Rettungskräfte müssen das Opfer des Unfalls bei Gansheim wiederbeleben

Die 39-Jährige, die aus der Umgebung stammt, wurde in dem Auto eingeklemmt und hatte lebensgefährliche Verletzungen. Deshalb holte sie die Freiwillige Feuerwehr Monheim mithilfe von technischem Gerät schnellstmöglich aus dem Wagen. Das Opfer musste reanimiert werden. Der Rettungsdienst brachte die Frau in die Uniklinik nach Augsburg. Dort wurde sie ins künstliche Koma versetzt. Der Zustand war am Mittwochvormittag noch immer kritisch, so Peter Grießer, Leiter der Polizeiinspektion Rain.

Wegen der Schwere des Unglücks schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft Augsburg ein. Diese ordnete ein Gutachten an, um den Hergang nachzuvollziehen. Dass ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war, kann die Polizei nach eigenen Angaben ausschließen. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft wurde bei der Frau eine Blutentnahme vorgenommen.

Kreisstraße zwischen Daiting und Gansheim ist für mehrere Stunden gesperrt

Neben Polizei, Notarzt und Rettungsdienst waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Monheim, Daiting und Gansheim im Einsatz. Sie leiteten auch den Verkehr um und leuchteten den Unglücksort aus. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 8000 Euro. Die Kreisstraße war wegen des Unfalls für mehrere Stunden gesperrt. (wwi, AZ)