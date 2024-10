Autofahrer mit gefährlichen Manövern auf der B 2 bei Donauwörth

Mit gefährlichen Manövern ist am Sonntag ein Autofahrer aufgefallen. Zeugen beobachteten, wie dieser gegen 17.30 Uhr auf der B 2 zwischen Donauwörth und Kaisheim Schlangenlinien fuhr und mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Dabei sei es ihren Aussagen zufolge zu mehreren „Beinahunfällen“ gekommen.

Eine Polizeistreife hielt wenige Minuten später in Höhe Berg einen 63-jährigen Autofahrer an, auf dessen Wagen die Beschreibung passte. Der Mann befand sich augenscheinlich in einer medizinischen Notlage und wurde daher in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Zu einer Berührung des Wagens mit anderen Verkehrsteilnehmern kam es nach aktuellem Stand laut Polizei nicht. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge körperlicher Mängel gegen den 63-Jährigen ein. (AZ)