Räte passen Hebesätze für Grundsteuern an

Der Gemeinderat in Kaisheim hat die Grundsteuer-Hebesätze für 2025 so verändert, dass die Kommune von den Grundstückseigentümern unter dem Strich möglichst nicht mehr als bisher kassiert. Dritter Bürgermeister Manfred Blaschek, der momentan die Amtsgeschäfte im Rathaus führt, merkte an, es sei aktuell schwierig, die Sätze entsprechend auszutarieren. Für die einzelnen Eigentümer bringe die Grundsteuerreform durchaus Änderungen mit sich. Darauf habe die Kommune keinen Einfluss.

Die Ratsmitglieder folgten einstimmig dem Vorschlag der Verwaltung, den Hebesatz für die Grundsteuer A von 430 auf 290 und für die Grundsteuer B von 390 auf 250 zu senken. Die Gemeinde nimmt durch die Grundsteuern jährlich rund 400.000 Euro ein. In einem Jahr will die Kommune überprüfen, ob die neuen Hebesätze auch den gewünschten Effekt haben, und gegebenenfalls diese korrigieren. (wwi)