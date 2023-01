30 bis 40 Bauplätze im Baugebiet "Nord-Ost" in Genderkingen

Gemeinderat Genderkingen fasst Aufstellungsbeschluss.

30 bis 40 Bauparzellen könnten entstehen, erläuterte Bürgermeister Leonhard Schwab auf Nachfrage. Die Rede ist von dem geplanten Baugebiet „Nord-Ost“, für das der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung einstimmig den Aufstellungsbeschluss gefasst hat. Überplant werden sollen drei Flurnummern und anschließende Feldwege südlich der Lechstraße. Genderkingen würde sich dadurch nicht weiter nach Osten ausdehnen. Durchführen will man das Verfahren, so die Festlegung des Gemeinderates, im vom Baugesetzbuch vorgesehenen „beschleunigten Verfahren“.

Mit dem Bebauungsplan soll die Handlungsfähigkeit der Gemeinde in Sachen Baulandangebot erhalten bleiben – deshalb bereits die Festlegung auf ein „Allgemeines Wohngebiet“. Bisher weist der Flächennutzungsplan hier Landwirtschafts- und Grünflächen aus. Im Aufstellungsbeschluss sind für die künftigen Ortsränder bereits Grünflächen dargestellt. Ein Teil der Fläche steht im Eigentum der Gemeinde, so der Bürgermeister, um den restlichen Bereich will man sich bemühen.

Befristete Genehmigung zur Wasserförderung läuft Ende 2023 aus

In seinem Arbeitsbericht informierte Bürgermeister Leonhard Schwab, dass die vollständigen Unterlagen für das Erlaubnisverfahren des Zweckverbandes Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum noch nicht vorliegen. Die stets befristete Genehmigung zur Wasserförderung läuft für das Gebiet nahe der Lechmündung Ende 2023 aus. Vorläufige Informationen sind den betroffenen Gemeinden bereits zugegangen – demnach soll die Erlaubnis um 30 Jahre verlängert werden. Gefördert werden derzeit jährlich rund 30 Millionen Kubikmeter Wasser in den Großraum Nürnberg.