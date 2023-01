Auto übersehen: Heftiger Unfall auf der B16

Auf der B16 bei Genderkingen kommt es am Donnerstag zu einer dramatischen Kollision. 40 Feuerwehrleute sind letztlich im Einsatz. Schuld war wohl eine Unaufmerksamkeit.

Auf der Bundesstraße 16 hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Eine 23-Jährige wollte auf Höhe der Abfahrt in Richtung Oberndorf die B16 verlassen. Beim Linksabbiegen übersah sie jedoch den ihr entgegenkommenden Pkw eines 38-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Unfallverursacherin gedreht und von der Linksabbiegerspur auf die Fahrspur in Richtung Donauwörth geschleudert. Der 27-jährige Führer eines Autos, das in Richtung Donauwörth unterwegs war, konnte einen frontalen Zusammenstoß mit der Unfallverursacherin nicht mehr vermeiden.

Bei dem Unfall in Genderkingen wurden zwei Fahrzeuge total beschädigt

Da laut der Polizei in Rain alle Personen die Sicherheitsgurte angelegt hatten, kamen insgesamt vier Insassen mit leichten Verletzungen davon. Zwei der unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden allerdings total beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 25.000 Euro.

Die Bundesstraße musste unterdessen voll gesperrt werden, bis alle Fahrzeuge abgeschleppt waren. Die Feuerwehren aus Rain und Genderkingen, die mit insgesamt 40 Einsatzkräften vor Ort waren, richteten hierzu eine Umleitung ein. (AZ)

