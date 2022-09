Betriebsunfall: Bauarbeiter verletzt sich in Genderkingen schwer

Der Bauarbeiter führt Arbeiten in einem Heizraum durch und rutscht von einer Leiter ab – mit fatalen Folgen.

Ein Arbeiter, der am Mittwoch Bauarbeiten in einem Heizraum in Genderkingen durchgeführt hat, verletzte sich nach Angaben der Polizei schwer. Der Unfall ereignete sich gegen 10.55 Uhr, als der Mann von einer Leiter abrutschte. Er geriet zwischen die Sprossen und wurde mit massiven Verletzungen an den Beinen ins Krankenhaus eingeliefert. (AZ)