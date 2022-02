Diese Folgen hätte ein Donau-Hochwasser für Genderkingen

Plus Bürgermeister Schwab stellt im Gemeinderat Genderkingen das Szenario eines 100-jählrichen Hochwassers vor. Kritik gibt es an geplanten Donau-Projekten.

Ein sensibles Thema ist in Genderkingen – geprägt durch die Erfahrungen vieler Generationen – das Wasser, konkret der Grundwasserstand sowie die Hochwassergefahr von Donau und Lech. In der vergangenen Sitzung des Gemeinderats stellte Bürgermeister Leonhard Schwab die „Verordnung des Landratsamtes Donau-Ries über das Überschwemmungsgebiet der Donau sowie des Mündungsbereiches anderer Gewässer“ vor.