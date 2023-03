Geburtstagsgeschenke für Burkina Faso

Josef Keller aus Genderkingen überwies weitere 2500 Euro für Waisenkinder in Afrika.

Josef Keller aus Genderkingen wünschte sich zu seinem 70. Geburtstag statt Geschenken eine Spende für das Waisenhaus „Hotel Maternel“ in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Zahlreiche Gratulanten erfüllten ihm diesen Wunsch reichlich, und so konnte Keller die stolze Summe von 2500 Euro nach Burkina Faso überweisen.

Das Waisenhaus „Hotel Maternel“ wurde 2007 von Josef Keller und seinem Schwager Josef Loy mit errichtet. 2009 besuchten die beiden erstmals die fertig gestellte Institution und unterstützen sie seither ständig finanziell. In zahlreichen Benefizveranstaltungen und Vorträgen hat Josef Keller das afrikanische Land Burkina Faso, Land, Leute und Kultur vorgestellt und die Notwendigkeit der Unterstützung verdeutlicht. Die Spenden werden für Ernährung, Bekleidung und medizinische Versorgung der Waisenkinder verwendet. Darüber hinaus erhalten die 100 Kinder, die betreut werden, eine pädagogische Ausbildung, damit sie nach ihrer Entlassung aus dem Heim für das Leben im eigenen Land gerüstet sind.

Keller überzeugt sich, dass jeder Cent sinnvoll in Ouagadougou verwendet wird

Das Hilfsprojekt von Josef Keller und Josef Loy erfuhr in den vergangenen 14 Jahren großartige Unterstützung durch die Gemeinde Genderkingen und den Landkreis Donau Ries. Viele Spenderherzen konnten die beiden Initiatoren in ihren Freundeskreisen – besonders in den Landkreisen Donau Ries und Neuburg Schrobenhausen – gewinnen.

Bei seiner Geburtstagsfeier berichtete Keller über seine Erlebnisse bei seinem zweiten Besuch in Ouagadougou im Juni 2022. Er konnte sich im Waisenhaus persönlich überzeugen, dass jeder Cent der Unterstützung bei den Ärmsten der Armen, den Kindern, sinnvolle Verwendung findet. Ein herzliches Vergelt's Gott sagte Keller allen Spendern. (arh)

