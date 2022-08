Genderkingen

vor 20 Min.

Passt die Renaturierung der Donau zum Hochwasserschutz?

Beim Ortstermin in Genderkingen machten sich Politiker ein Bild der Situation in der Gemeinde: Unser Foto zeigt (von links) Dritten Bürgermeister Gerhard Munninger, Landtagsangeordneten Wolfgang Fackler, Bürgermeister Leonhard Schwab, Europaabgeordneten Markus Ferber sowie Zweiten Bürgermeister Michael Fürst.

Plus Das Projekt "Life DonAuRevive" will die Rückkehr der Donau in deren altes Flussbett. In Genderkingen sieht man das skeptisch.

Welche Auswirkungen hätte das Renaturierungsprojekt "Life DonAuRevive" an der Donau und ihren Auen zwischen Donauwörth und der Lechmündung auf die Gemeinde Genderkingen? Diese Frage diskutierte der Europaabgeordnete Markus Ferber auf Einladung des Landtagsabgeordneten MdL Wolfgang Fackler mit Bürgermeister Leonhard Schwab sowie dessen Stellvertretern Michael Fürst und Gerhard Munninger im Rahmen eines Ortstermins.

