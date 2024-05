Schwerer Unfall bei Genderkingen: 87-Jähriger stirbt

Ein Senior ist bei einem missglückten Überholmanöver auf der alten B16 mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Er überlebte den Unfall nicht.

Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstag gegen 13.25 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Nordheim und Genderkingen in der Nähe des Teerwerks ereignet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wollte ein 87-Jähriger aus einer Lechgemeinde, der in Richtung Genderkingen unterwegs war, in einer leichten Rechtskurve einen vor ihm fahrenden Lkw überholen und scherte dafür nach links aus. Dabei übersah er wohl ein entgegenkommendes Auto, in dem laut Polizei eine 39-Jährige aus Donauwörth am Steuer saß. Die Autos krachten frontal ineinander, der 87-Jährige wurde hinter seinem Steuer eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Der 87-Jährige überlebte den Unfall bei Genderkingen nicht

Die 39-Jährige wurde bei dem Aufprall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, den die Polizei derzeit auf rund 50.000 Euro schätzt. Ein Gutachter wurde ebenfalls hinzugezogen. Die Feuerwehren aus Genderkingen, Rain und Hamlar waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und leiteten den Verkehr um. Noch mindestens bis 17.30 Uhr werde die Straße gesperrt sein, wie es vonseiten der Polizei heißt. (lrs)