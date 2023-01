Unfallflucht in Genderkingen: Unbekannter fährt gegen Gartenmauer

In Genderkingen ist ein Autofahrer gegen eine Gartenmauer gefahren und hat sich nicht um den Schaden gekümmert. Die Polizei sucht Zeugen.

Böse Überraschung am Morgen: Der Bewohner eines Hauses in der Sonnenstraße in Genderkingen musste feststellen, dass in der Nacht ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen die Gartenmauer geprallt ist. Der Fahrer oder die Fahrerin kümmerte sich allerdings nicht um den Schaden.

Jetzt sucht die Polizei Rain Zeugen, die möglicherweise das Unfallgeschehen beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können. Diese sollen sich melden bei der Polizeiinspektion Rain unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)

