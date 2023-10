Jugendlicher bleibt bei Unfall mit Moped an Auto hängen

Ein 17-Jähriger stürzte in Gosheim nach dem Zusammenstoß mit einem Auto und verletzt sich.

Ein Mopedfahrer ist am Montagmorgen in Gosheim verunglückt. Der 17-Jährige war laut Polizei gegen 7 Uhr auf der Wemdinger Straße ortsauswärts unterwegs, Der Jugendliche wollte ein Auto, das auf der Straße ordnungsgemäß geparkt war, umkurven, verschätzte sich aber.

Das Moped blieb mit der Vorderradschwinge am Heck des Pkw hängen. Der 17-Jährige stürzte mit seiner 125er-Maschine und zog sich unter anderem einen Bruch am Arm zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 3000 Euro. (AZ)