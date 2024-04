Traktor brennt auf Acker bei Gosheim komplett aus

Während der Arbeit auf dem Feld gerät bei Gosheim ein Schlepper in Brand. Fünf Feuerwehren sind im Einsatz.

Auf einem Acker bei Gosheim ist am Donnerstag ein Traktor in Brand geraten. Deshalb rückten fünf Feuerwehren aus.

Nach Angaben der Polizei bearbeitete ein 79-Jähriger um etwa 17 Uhr mit dem Schlepper samt Egge auf einem Feld mehrere hundert Meter östlich von Gosheim den Boden. Als der Senior mit seiner Arbeit fast fertig war, bemerkte er laut Kreisbrandinspektor Alexander Bock, dass Rauch aus dem Motorraum quoll. Der Landwirt versuchte noch, vom Acker zu fahren, was aber nicht mehr gelang. Beim Absteigen von der Zugmaschine schlugen aus dieser bereits Flammen.

Feuerwehren aus Gosheim, Huisheim, Wemding, Harburg und Mündling vor Ort

Weil sich der Brandort außerhalb der Ortschaft befand, wurden mehrere Freiwillige Feuerwehren alarmiert, die über Fahrzeuge mit Wassertanks verfügen. So eilten die Wehren aus Gosheim, Huisheim, Wemding, Harburg und Mündling mit insgesamt fast 100 Kräften zu dem Feld. "Als die ersten dort eintrafen, stand Bock zufolge der Traktor in Vollbrand. Deshalb habe nicht mehr verhindert werden können, dass das rund 30 Jahre alte Fahrzeug komplett zerstört wurde. Um genügend Löschwasser vor Ort zu haben, legte die Feuerwehr auch eine Schlauchleitung, die von einem Hydranten in Gosheim bis zum Feld reichte.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 Euro. Verletzt wurde niemand.