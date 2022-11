Vorfahrtsunfall bei Graisbach

Zwischen Graisbach und Lechsend hat es am Donnerstagnachmittag gescheppert. Grund war eine missachtete Vorfahrt.

Auf der Staatsstraße 2215 bei Graisbach hat sich am Donnerstag um kurz nach 14.30 Uhr auf Höhe der Einmündung der Lindenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 53-jährige Frau wollte mit ihrem Auto von Graisbach kommend nach links auf die Staatsstraße in Richtung Lechsend weiterfahren. Beim Einbiegen übersah sie den in Richtung Lechsend fahrenden Pkw eines 51-jährigen Mannes und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Glücklicherweise wurde durch den Verkehrsunfall niemand verletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch