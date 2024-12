Großer Brand in Donauwörth: Rettungskräfte im Einsatz

Großeinsatz am Samstagabend in Donauwörth: Zur Stunde sind sämtliche Feuerwehren in der Arthur-Proeller-Straße in Donauwörth beschäftigt. Dort ist am späten Abend ein größeres Feuer ausgebrochen, offenbar in einer Lagerhalle angrenzend zu dem dortigen Kik-Markt. Diese Information ist jedoch bisher nicht bestätigt. Die Meldung ist gegen 22.15 Uhr bei der Polizei eingegangen.

Icon Vergrößern Sämtliche Feuerwehren aus dem Raum Donauwörth kämpfen gegen den Großbrand. Foto: Barbara Würmseher Icon Schließen Schließen Sämtliche Feuerwehren aus dem Raum Donauwörth kämpfen gegen den Großbrand. Foto: Barbara Würmseher

Die Kripo ist auf dem Weg zur Brandstelle. Was genau passiert ist, ist derzeit noch unklar. Zahllose Einsatzkräfte und Blaulichtfahrzeuge sind ausgerückt.