In Gunzenheim erstrahlen Dorf und Kirche in neuem Glanz

Im Kaisheimer Ortsteil Gunzenheim werden zwei Projekte feierlich abgeschlossen: Die Sanierung der Kirche und die Dorferneuerung.

Doppelter Grund zum Feiern für die Bewohnerinnen und Bewohner des Kaisheimer Ortsteils Gunzenheim. Nach umfangreichen Baumaßnahmen haben die Marktgemeinde und die Katholische Expositur St. Thomas mit einer gemeinsamen Veranstaltung zwei große Projekte feierlich abgeschlossen: die Dorferneuerung und die Sanierung der örtlichen Kirche.

Der Außenbereich und das Umfeld der Kirche in Gunzenheim wurden erneuert. Foto: Wolfgang Widemann

Die Feierlichkeiten begannen mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Wolfgang Woppmann zelebrierte. Ursprünglich war ein Pontifikalgottesdienst mit dem emeritierten Bischof Walter Mixa vorgesehen. Der musste aber aus gesundheitlichen Gründen absagen. Woppmann ging in seiner Predigt auf die Wichtigkeit des Glaubens ein und erläuterte, wie wertvoll es sei, wenn man auch einen Ort habe, um Gott zu treffen. Der Geistliche freute sich über die gelungene und umfangreiche Sanierung des Innen- und Außenbereichs der Wallfahrtskirche St. Thomas, die im Zusammenspiel mit Kirchenverwaltung, Denkmalamt, Bistum, Architekten und den beauftragten Firmen in den vergangenen Jahren stattfand. Der Pfarrer dankte allen Beteiligten und Fördergeldgebern für deren Einsatz und Wohlwollen.

Ein Sonderlob für den Kirchenmaler für dessen Arbeit in Gunzenheim

Landrat Stefan Rößle gratulierte in einem Grußwort zur Sanierung der Kirche und zum Abschluss der Dorferneuerung. Dabei stellte Rößle die Attraktivität und wachsende Beliebtheit des ländlichen Raums heraus. Architekt Clemens Frosch ging kurz auf die Geschichte der Kirche, deren Stil und Ausstattung ein, bevor er dann die einzelnen Schäden und Schwachstellen am Dachstuhl, den Decken, dem Stuck, den Ornamenten und dem Gewölbe erläuterte. Besonders hob er die herausragende Arbeit des beauftragten Kirchenmalers hervor, wodurch der Altarraum der Kirchen nun in neuem Glanz erstrahle. Es wurden Malereien rekonstruiert, die in den 1960er Jahren übertüncht worden waren. Die Sanierungsarbeiten im Inneren der Kirche verschlangen über 400.000 Euro. Die Gemeinde Kaisheim, welche die Außenlast des Gebäudes trägt, renovierte die Fassade und gestaltete das Umfeld neu. Kosten: fast 500.000 Euro.

Bei der Sanierung der Kirche in Gunzenheim wurden alte Malereien zum Beispiel im Bereich der Fenster rekonstruiert. Foto: Wolfgang Widemann

Bürgermeister Martin Scharr freute sich ebenfalls über das Ergebnis der Sanierungsarbeiten. Die Kirche füge sich nach Abschluss der parallel stattgefundenen Dorferneuerungsmaßnahme hervorragend in das neue Ortsbild von Gunzenheim ein. Nach dem Gottesdienst führte ein Festzug zum Zelt am Feuerwehrgerätehaus, wo ein Festakt zum Abschluss der Dorferneuerung anstand. Scharr sagte, dass er die umfangreichen Arbeiten als einen deutlichen Mehrwert für die Bevölkerung sehe und auch als klares Bekenntnis zur Heimat.

Marktgemeinderat André Schäfer bedankte sich als örtlicher Gemeinderat bei seinem ebenfalls in Gunzenheim wohnhaften Ratskollegen Josef Knoblich, der nicht persönlich anwesend sein konnte, für dessen Einsatz und Engagement. Schäfer bedankte sich auch bei den amtierenden Verantwortlichen der Gemeinde sowie beim früheren Bürgermeister Franz Oppel, der mit dem damaligen Gemeinderat 2011 die Maßnahme auf den Weg gebracht hat.

Aus dem Förderprogramm Eler fließen fast 871.000 Euro nach Gunzenheim

Bernhard Atzkern vom Amt für ländliche Entwicklung ging auf die Möglichkeiten ein, die sich durch finanzielle Förderprogramme wie Eler (Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) ergeben. Neben den finanziellen Mitteln brauche es auch Bürgermeister, Gemeinderäte und Bürger, die diese Chance nutzen und aktiv mitmachen. Dies sei in Gunzenheim gelungen und so habe die Marktgemeinde Kaisheim fast 871.000 Euro an Fördergeldern für die Dorferneuerung bekommen. Die kostete insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro.

Im Zuge der Dorferneuerung in Gunzenheim wurde auch diese Fußgängerbrücke über den Esbach gebaut. Foto: Wolfgang Widemann

Bürgermeister Scharr zufolge wurden in der 22-monatigen Bauzeit fünf Straßenzüge, sieben Parkplätze, drei Gehwege, drei Freiflächen und die beiden Dorfplätze neu angelegt. Des Weiteren wurden ein Fußgängersteg über den Esbach, ein öffentliches, barrierefreies WC und eine E-Fahrrad-Ladestation errichtet. Damit nicht genug: Die Gemeinde investierte vor Beginn der Dorferneuerungsmaßnahme noch in die Abwasserbeseitigung, die in Teilen erneuert wurde, und in den Breitbandausbau. Zudem wurde die Stromversorgung auf Erdkabel und die Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umgestellt.

Der Bürgermeister dankte für die Bereitstellung der Fördermitte, sowie seinem Amtsvorgänger und den Marktgemeinderäten für ihre mutigen und zukunftsorientierten Entscheidungen. Lobende Worte galten auch dem Ingenieurbüro Eckmeier & Geyer, den beteiligten Firmen und den Mitarbeitern des Rathauses, die die Maßnahme mit betreuten.

Der Musikverein Kaisheim umrahmte den Gottesdienst und die Feier. Die Freiwillige Feuerwehr Gunzenheim sorgte zusammen mit engagierten Dorfbewohnern für das leibliche Wohl. (AZ)