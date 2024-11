Schlechter Halloween-Scherz: Jugendliche werfen Eier auf Haus

Vor allem Kinder und Jugendliche feiern in der Region Halloween, sammeln Süßigkeiten und feiern Partys. In Rain haben sich einige Jugendliche, die durch die Stadt zogen, einen schlechten Scherz erlaubt und sich eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung eingehandelt. Die Gruppe, die standesgemäß verkleidet war, bewarf um etwa 20 Uhr in der Elisabethstraße ein Einfamilienhaus mit rohen Eiern.

Eine Bewohnerin beobachtet das Treiben und verständigte die Gesetzeshüter. Die trafen wenig später die Täter in der Nähe des Anwesens an. Die Höhe des Schadens am Gebäude steht noch nicht fest. (AZ)