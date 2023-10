Betrunkener Autofahrer kracht in Firmengebäude

Am frühen Samstagabend ist ein Autofahrer in Hamlar von der Straße abgekommen und in ein Gebäude gefahren. Dann versuchte er zu fliehen.

Ein 21-Jähriger war am Samstag stark alkoholisiert mit seinem Auto in Hamlar unterwegs und hat dabei einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Laut Polizei fuhr der junge Mann gegen 18.25 Uhr auf der Albanusstraße in Richtung Ortsausgang, als er im Bereich der dortigen 90-Grad-Kurve die Kontrolle über sein Auto verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dort krachte er in die Glasfront der Kantine eines ansässigen Industriebetriebs. Nachdem ein Fluchtversuch mit dem verunfallten Auto scheiterte, entfernte sich der 21-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, wurde jedoch nach etwa 100 Metern durch einen aufmerksamen Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten.

Der Schaden des Unfalls in Hamlar liegt im fünfstelligen Bereich

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand, und führten einen Test durch, der einen Wert von 2,5 Promille ergab. Zusätzlich besaß der 21-Jährige keinen Führerschein. Er kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens am Firmengebäude steht noch nicht fest. Dieser dürfte jedoch laut Polizei mindestens im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Zur Sicherung der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Donauwörth, Asbach-Bäumenheim und Hamlar mit etwa 50 Kräften anwesend. (AZ)