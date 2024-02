Unnötige Pleite für den TSV Bäumenheim

Im ersten echten Heimspiel der Saison auf neuem Boden in der Schmutterhalle kassieren die Bäumenheimer Handballer eine Niederlage. Am Ende gehen die Kräfte aus.

Nur bei einem Thema waren sich am Schluss alle einig: Diese 27:32-Niederlage gegen den TSV Göggingen hätte es für die Handballer des TSV Bäumenheim nicht gebraucht. Allerdings gingen die Meinungen nach der Ursache etwas auseinander. Auf Bäumenheimer Seite diskutierte man über die Schiedsrichterleistung. Dass gegen Bäumenheim neun Strafwürfe verhängt wurden, gegen die Gäste aber nur einer, obwohl sich beide Abwehrreihen nichts schenkten, wurde zumindest hinterfragt. Doch die Niederlage nur auf die Schiedsrichter zu schieben, das wäre etwas zu einfach.

Dabei begann das Spiel sehr ausgeglichen. Die Gäste hatten zwar den besseren Start, doch beim 4:2 lagen die Bäumenheimer vorn. In der Folgezeit wurde dann deutlich, dass die Gastgeber Abwehrprobleme hatten, sobald die Gögginger den Ball schnell spielten. Drei, vier schnelle Ballstafetten und es bot sich eine Torchance für die Gäste. Wesentlich behäbiger dagegen der Spielaufbau der Gastgeber, deren Angriffsbemühungen die Gögginger Abwehr zu selten in Verlegenheit brachte. Die erste Hälfte verlief ausgeglichen, Göggingen lag zwar ständig knapp vorn, doch beim 12:12 drei Minuten vor der Pause war das Spiel wieder offen. Allerdings passierten dann technische Fehler, die den Gästen eine 12:14-Pausenführung ermöglichten.

Torhüter des TSV Bäumenheim vereiteln klare Torchancen der Gäste

Göggingen konnte nach Wiederbeginn auf 12:15 und 13:16 stellen, doch in der Folgezeit konnten die Bäumenheimer den Abstand auf ein Tor verkürzen. Rückhalt hatten die TSV-Spieler bei beiden Torhütern, die klare Torchancen der Gäste verhinderten. Dazu konnten sie von den neun Strafwürfen fünf abwehren. Den einzigen Strafwurf für den TSV nutzte Matthias Klement zum 20:21-Anschluss in der 46. Minute. Dann folgten drei Minuten, in denen die Bäumenheimer Abwehr sich zu einfach ausspielen ließ. Und da vorne technische Fehler passierten, nutzte dies Göggingen und zog auf 20:25 davon. Und von diesem Rückstand, der beim 22:29 sogar auf sieben Tore anwuchs, erholte sich die Mannschaft nicht mehr.

Die Bäumenheimer zeigten zwar Kampfgeist und konnten auf den 27:32-Endstand verkürzen, doch in der letzten Viertelstunde konnte die Mannschaft mit den Gästen nicht mehr mithalten. Kraft und Konzentration reichten nur für 45 Minuten. Gegen eine Mannschaft wie Göggingen besteht nur eine Siegchance, wenn alle eine Top-Leistung zeigen. Doch dafür konnten die beiden Schiedsrichter sicher nichts. (AZ)

TSV Bäumenheim: Markus Liehr und Yannik Scherer (im Tor) – Simon Lechner (2), Mark Krebs (1), Andreas Jung (6), Lukas Hurle (3), Jonas Uhl, Dominik Grob, Manuel Brandt, Matthias Klement (2/1), Jago Heinisch (5), Andreas Biehle, Udo Kasten und Silviu-Ciprian Ioja (8).