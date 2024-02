Harburg

vor 17 Min.

Als Harburg noch eine Geschäftsmeile hatte

Plus Ein Vortrag in Harburg führt zurück in das Jahr 1949. Zum damaligen Stadtjubiläum warben über 60 Betriebe. Viele davon waren in der Donauwörther Straße angesiedelt.

Welch blühende Geschäftsmeile vor 75 Jahren die Donauwörther Straße in Harburg war, davon konnten sich die Besucherinnen und Besucher einer Veranstaltung jetzt einen Eindruck verschaffen. Über 60 Einzelbetriebe der Stadt Harburg waren mit einem Inserat und einem Firmenporträt in einer Sonderbeilage der Donauwörther Zeitung vertreten, die am 5. August 1949 erschien. Den Anlass dafür bot die Hundertjahrfeier der Stadterhebung Harburgs von 1849.

Ein anschauliches Bild von dieser enormen Vielfalt des örtlichen Geschäfts- und Wirtschaftslebens vor einem Dreivierteljahrhundert entwarf der Vortrag von Elfi Hlawon-Schmid und Richard Hlawon für das Bildungswerk Harburg. Die Veranstaltung stellte bereits einen Teil des 175-jährigen Stadtjubiläums dar, welches heuer begangen wird. Die Idee zum Vortrag stammte vom 2022 gestorbenen Harburger Klaus Lembeck. Er hatte vor, auf der Grundlage der Werbeanzeigen von 1949 „Firmenschilder“ zu gestalten und sie zum Stadtfest im Juni 2024 an den betreffenden Häusern anzubringen. So sollte das kleinteilige, lebendige und bunte Wirtschaftsleben von einst im heutigen Stadtbild wieder sichtbar werden.

