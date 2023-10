Harburg

Brennender Pelzmantel löst Feuerwehreinsatz in Harburg aus

In Harburg rückte am Freitag die Feuerwehr aus.

Ein Pelzmantel geriet am Freitag in Harburg auf bisher ungeklärte Weise in Brand. Das löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Am Freitag hat ein brennender Pelzmantel einen Feuerwehreinsatz in Harburg ausgelöst. Ein 50-Jähriger setzte auf ungeklärte Art und Weise einen Pelzmantel in Brand. Der war bereits vor Eintreffen der Polizei gelöscht worden. Die Feuerwehr Harburg war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und belüftete das Haus. Kurze Zeit später wurde dann nochmals ein Notruf abgesetzt, weil dieselbe Anruferin nun Kerzenschein im Anwesen wahrnahm. (AZ)

