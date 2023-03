Ein Verein will sich für die Harburg einsetzen

Es formiert sich ein Freundes- und Förderkreis Schloss Harburg. Welche Ziele die gemeinnützige Stiftung mit dem Verein verfolgt.

Die Bewirtschaftung und der Erhalt der Harburg sind für die Fürst-zu-Oettingen-Wallerstein-Kulturstiftung, der die historische Sehenswürdigkeit gehört, ein ständiger Kraftakt. Um bei diesen Aufgaben zusätzliche Unterstützerinnen und Unterstützer zu haben, hat sich nun ein Freundes- und Förderkreis Schloss Harburg formiert.

Zur Gründung des Vereins lud die gemeinnützige Stiftung ein. Deren Vorstandsvorsitzender Moritz Fürst zu Oettingen-Wallerstein und sein Stellvertreter Friedrich Hertle gaben einen kurzen Überblick über die Harburg und stellten die Idee des Freundes- und Förderkreises vor. Diese sei 2015 bei der Einweihung des Saalbaus geboren worden. Bei der Gründungsversammlung unterschrieben jetzt 22 Personen einen Mitgliedsantrag.

Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises Schloss Harburg ist Friedrich Hertle

Friedrich Hertle erklärte, die Stiftung wolle mit dem Verein eine Plattform bieten, "damit sich engagierte Harburger stärker als bisher einbringen können". Die Anwesenden wählten Hertle zum Vorsitzenden des Freundes- und Förderkreises. In dessen Satzung ist festgeschrieben, dass dieses Amt ein Mitglied des Stiftungsvorstands übernehmen muss. Dies sei nötig, damit beide Institutionen "Hand in Hand" agieren können, so der Vorsitzende auf Anfrage unserer Redaktion.

Es werden Kräfte für Veranstaltungen und die Pflege der Außenanlagen der Harburg gesucht

Mit dem Verein wolle man "Mithelfer bei verschiedenen Tätigkeiten" gewinnen. Dazu würden Projektgruppen gebildet. Als Beispiele, bei denen die Mitglieder benötigt würden, nennt Hertle die Serenade, Märkte, Feste und andere Veranstaltungen. Aber auch für das Harburger Stadtfest 2024 und für die Pflege der Außenanlagen im Schloss würden Kräfte gebraucht. Der Vorsitzende sagte in der Versammlung, er hoffe "auf viele befruchtende neue Ideen, mit denen wir die Attraktivität unserer wunderbaren Harburg noch weiter stärken können". Weitere Mitglieder seien willkommen.

Dem Vorstand des Freundes- und Förderkreises gehören an: Vorsitzender Friedrich Hertle, stellvertretender Vorsitzender Wolfgang Kilian, Schatzmeister Kilian Kratzer (er ist auch Geschäftsführer der Stiftung), Schriftführerin Fiorella Salamena sowie die Beisitzenden Johannes Amerdinger, Marco Pulci und Elisabeth Trüdinger. Kassenprüfer sind Martin Kilian und Josef Behringer. Den Jahresbeitrag setzten die Anwesenden auf 25 Euro fest. (wwi/AZ)