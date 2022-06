Erneuerung der Straße bei Marbach lässt auf sich warten

Plus Die Ortsverbindungsstraße zwischen Marbach und dem Kratzhof/Listhof soll zum Teil neu asphaltiert werden. Doch die Stadt Harburg verzichtet derzeit auf das Projekt.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen dem Weiler Marbach und dem Kratzhof/Listhof auf dem Gebiet der Stadt Harburg ist schmal und zum Teil völlig marode. Eigentlich sollten bereits im vorigen Jahr beziehungsweise heuer zwei Abschnitte neu asphaltiert werden. Doch bislang ist nicht abzusehen, wann die Maßnahme umgesetzt wird. Darüber informierte Bürgermeister Christoph Schmidt im Stadtrat.