Fotofreunde Harburg blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Beim Rückblick 2024 stach aus allen Aktivitäten die Beteiligung am Harburger Stadtfest hervor. Hier hatten die Fotofreunde ihre Bilder im Kunsthof ausgestellt, alle vier Tage des Festes fotografisch festgehalten und daraus ein Fotobuch erstellt, das es für 17 Euro im Rathaus der Burgstadt zu kaufen gibt. Es wurden die Sieger der Wettbewerber November und Dezember 2024 und des 4. Quartals gekürt. Beim Jahreswettbewerb mit dem Thema „Langzeitbelichtung“ setzte sich Alexander Schmid mit seinem Foto „Nacht in der Halong Bucht in Vietnam“ durch. Alle Fotos und Gewinner unter www.fotofreunde-harburg.de Weitere Themen waren die Schwäbische Fotomeisterschaft 2025, die in diesem Jahr von den Oettinger Film- und Fotofreunden ausgerichtet wird, die geplante Foto-Exkursion und die „Nacht der Bibliotheken“ am 4. April 2025. Die Harburger Bibliothek beteiligt sich an der Aktion „Nacht der Bibliotheken“ und hatte die Fotofreunde um Teilnahme gebeten. Sie werden das Motto „Wissen. Teilen. Entdecken.“ fotografisch umsetzen. Die Werke, die unter diesem für Fotografen sehr fordernden Thema entstehen, sind dann in einer Ausstellung in der Harburger Bibliothek zu sehen. Weitere Informationen zur Aktion unter www. https://www.nachtderbibliotheken.de/.

