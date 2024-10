Frau flüchtet nach Unfall mit Transporter: Zeugin alarmiert Polizei

Eine Autofahrerin hat am Samstag in Harburg einen geparkten Kleintransporter angefahren. Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin in der Grasstraße, wie die Frau mit ihrem Wagen den weißen Transporter streifte und ohne Reaktion weiterfuhr.

Die Zeugin notierte das Kennzeichen und meldete den Unfall der Polizei sowie dem Besitzer des beschädigten Fahrzeugs. Mithilfe des Kennzeichens konnte die Polizei die Unfallverursacherin ausfindig machen. Die Frau, die nicht aus dem Landkreis stammt, erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. (AZ)