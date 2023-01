Gleich zwei Wildunfälle bei Großsorheim in kurzer Zeit

Innerhalb kurzer Zeit stoßen bei Großsorheim zwei Rehe mit Autos zusammen. Der Schaden ist hoch.

Gleich zwei Wildunfälle haben sich am Wochenende am frühen Abend bei Großsorheim ereignet. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 59-Jähriger am Sonntag um 18.45 Uhr auf der Kreisstraße von Großsorheim in Richtung Mauren. Kurz nach der sogenannten Applauskurve, in Fahrtrichtung Mauren, sprang von links ein Reh in den Pkw des Tapfheimers. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2500 Euro.

Zwei Stunden später war ein 63-Jähriger auf der B25 mit Zusatzspur in Richtung Nördlingen unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Großsorheim kam um 20.45 Uhr ein Reh von rechts auf die Fahrbahn und verursachte einen heftigen Zusammenstoß. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise 4000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Rehe verendeten jeweils an den Unfallorten, beide Fahrer blieben unverletzt. Damit sind der Polizei im Landkreis Donau-Ries aktuell 72 Wildunfälle in dem noch jungen Jahr 2023 bekannt. (AZ)

