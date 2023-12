Harburger Hefte: Neuer Band reicht von Frühzeit bis zur Gegenwart

Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis präsentiert neuen Band der "Harburger Hefte" mit Historischem aus der Kernstadt und ihren Ortsteilen. Dabei gibt es eine Premiere.

Vier Jahre hat es gedauert, bis der Heimatgeschichtliche Arbeitskreis Harburg der Öffentlichkeit ein neues Werk präsentieren kann. Band 16 der Buchreihe "Harburger Hefte", die sich seit 1994 mit der Historie der Stadt und ihrer Ortsteile beschäftigt, ist fertig. Er bedeutet nach traurigen Ereignissen einen personellen Neuanfang und bietet inhaltlich eine Premiere. Die Beiträge handeln auf 240 Seiten nicht nur von Ereignissen in früheren Zeiten, sondern es erfolgt auch ein Brückenschlag in die Gegenwart.

Altbürgermeister Anton Fischer kümmert sich um das Organisatorische im Arbeitskreis. Diesen habe es zuletzt "schwer getroffen". Mit Klaus Lembeck und Jürgen Mündel starben zwei Mitglieder. Jedoch seien neue Kräfte hinzugekommen. So kümmerte sich Gerhard Meyer um Layout und Satz von Band 16.

Als Harburg wieder den Titel "Stadt" verliehen bekam

Stadtarchivar Richard Hlawon erklärt, dass die neue Ausgabe auch für das Stadtfest konzipiert sei, mit dem 2024 der 175. Jahrestag der Wiedererhebung Harburgs zur Stadt gefeiert wird. In einem Beitrag geht um die Umstände, die 1849 dazu führten, dass König Maximilian II. dem Markt Harburg wieder den Titel "Stadt" verlieh. Hlawon blickt zudem auf die 100-Jahr-Feier 1949 zurück. Die dauerte nur einen Tag, denn die Kommune hatte nach dem Zweiten Weltkrieg nur ganz wenig Geld zur Verfügung.

Mit einem Festtag samt Umzug - im Bild eine Elfengruppe - feierten die Harburger am 7. August 1949 den 100. Jahrestag der Wiedererhebung zur Stadt. Foto: Joseph Eschenlohr

Bis ins Neolithikum (etwa 5500 bis 2500 vor Christus) zurück reichen die Erkenntnisse, welche Archäologen in den vergangenen Jahren bei Ausgrabungen in Mündling und in Großsorheim gewannen. Vor allem die Fläche in Großsorheim erwies sich als wahre Fundgrube. Anhand von 1475 archäologischen Funden können die Wissenschaftler nachvollziehen, dass der Ort seit etwa 2000 Jahren exisiert "und damit zu den ältesten durchgängig besiedelten Dörfern Süddeutschlands zählen dürfte".

Grabdenkmäler in der Schlosskirche erinnern an Oettinger Grafen

Zwei Grabdenkmäler in der Harburger Schlosskirche analysiert Elena Hahn. Sie stammt aus Harburg, hat promoviert und ist beruflich als Konservatorin für die Region Schwäbische Alb bei der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württembergs tätig. Das eine Denkmal in der Kirche stammt aus dem Jahr 1562 und entstand für Graf Ludwig XVI. von Oettingen-Oettingen, Margereta von Lützelstein und Susanna von Mansfeld. Das andere Denkmal von 1629/21 zeigt Graf Gottfried von Oettingen-Oettingen, Johanna von Hohenlohe und Barbara von Pfalz-Neuburg.

Aus den Jahren 1620/21 stammt dieses Grabdenkmal für Graf Gottfried von Oettingen-Oettingen, Johanna von Hohenlohe und Barbara von Pfalz-Neuburg in der Harburger Schlosskirche. Foto: Elena Hahn

Ebenfalls erstmals als Autor bei den "Harburger Heften" mit dabei ist Friedrich Seidel. Der Arzt, der in Kempten arbeitet, hat einen Teil seines Lebens als Pfarrersohn in Heroldingen verbracht. Er ist Mitglied des seit der Zeit des Barock bestehenden Blumenordens, der sich der Pflege der deutschen Sprache verschrieben hat. Bei Recherchen stieß Seidel auf Pfarrer Michael und dessen Frau Sibylla, die 1678 in Heroldingen lebten und sich dort sowie an anderen Stationen mit ihrem dichterischen Werk im 17. Jahrhundert einen Namen machten.

Einblicke in die jüdische Gemeinde in Harburg zwischen 1814 und 1840

Mit der jüdischen Gemeinde von Harburg zwischen den Jahren 1814 und 1840 befasst sich Richard Hlawon. Dabei geht es um juristische Auseinandersetzungen: "Sie ermöglichen anschauliche Einblicke in das damalige Verhältnis zwischen den Juden und ihrer christlichen Umgebung." Ein Beispiel: Ein jüdischer Kaufmann erwarb 1832 die Sonnenwirtschaft in Harburg, durfte diese aber nicht betreiben. Dies führte zu einem Notstand bei der Beherbergung von Reisenden.

1832 erwarb ein jüdischer Kaufmann die Sonnenwirtschaft in Harburg. Dies führte zu einem Rechtsstreit. Foto: Stadtarchiv Harburg

Um Menschen aus Harburg und Umgebung, die im 19. Jahrhundert in die USA auswanderten, geht es im Beitrag von Wolfgang Widemann. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der vor 200 Jahren geborene Ebermergener Matthäus Prügel, dessen Nachkommen in Amerika eine Farm und eine Molkerei betreiben und mit einem Käse namens " Ebermergen" an ihre Wurzeln erinnern.

So sah früher das dörfliche Leben in Mauren aus

Heinrich Wolfinger und Anita Schülein geben Einblicke in das frühere dörfliche Leben in Mauren. 1806 habe es dort noch 44 Berufe gegeben. Die sortierten die Autoren alphabetisch, wobei die Aufzeichnungen in Band 16 bis zum Buchstaben K (Kuhhirte) reichen. Garniert ist der Beitrag unter anderem mit interessanten Farbfotos von Inge Doering, die von 1960 bis 1969 in Mauren als Lehrerin wirkte.

Beim "Eichenringeln" bereiteten Männer aus Mauren in der Stammesmitte einen rindenfreien Ring zum Messen vor. Das Foto entstand 1964. Foto: Inge Doering

Die Geschichte des Harburger Stadtbrunnens am Marktplatz beleuchtet Richard Hlawon. Bis 1931 stand dort ein recht monumentaler Brunnen, der irgendwann ein Hindernis darstellte und nach einem Verkehrsunfall weichen musste. Dem neuen Brunnen von 1997 drohte ein ähnliches Schicksal. 2019 wurde er durch einen Lkw demoliert. Doch Erschaffer Fred Jansen gelang es, das Kunstwerk wieder herzurichten.

Alte Ansicht vom Marktplatz in Harburg mit dem früheren Brunnen, der 1931 entfernt wurde. Foto: Stadtarchiv Harburg

Den Bau der Kneippanlage an einer Quelle in Brünsee nahm Ralf Hermann Melber zum Anlass, das Leben und Wirken von Sebastian Kneipp zu würdigen. Der hatte auch Verbindungen in den heutigen Donau-Ries-Kreis. Der Unternehmer Ludwig Auer (Donauwörth) unterstützte ihn. Wahre Menschenmassen zog Kneipp 1892 bei einem Besuch in Wallerstein an.

Einer der ältesten Traktoren weit und breit steht in Heroldingen

Ein weiteres Kapitel von Melber handelt in Heroldingen und hat den Lanz Bulldog HL 12, Baujahr 1921, zum Inhalt. Der Schlepper trieb von 1937 an im Steinbruch der Gemeinde eine Schottermaschine an, wurde vor einigen Jahren restauriert und ist laut Melber "einer der ältesten Traktoren weit und breit". Über den Kiesabbau bei Heroldingen hat der Autor ebenfalls einiges zu berichten.

Blick in den Heroldinger Steinbruch im Jahr 1968. Dort baute die Firma Weiß lange Zeit Kies ab. Foto: Archiv Firma Kurt Weiß

Das Gedenken an die Kriegsopfer in Harburg bringt Richard Hlawon den Leserinnen und Lesern näher. Interessant dabei sei der Wandel des Gedenkens nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg.

"Harburg und Kunst" lautet der Titel, mit dem Fiorella Salamena einige Initiativen dokumentiert, die mit viel ehrenamtlichem Engagement den Ort Harburg in den vergangenen drei Jahren überregional bekannt gemacht haben. Der "Kunstsommer" gehört ebenso dazu wie der "Harburger Märchenweg". Motive der Harburger Fotofreunde und Bild-Vergleiche von Gerhard Meyer unter dem Motto "Harburg - früher und heute" runden Band 16 ab.

Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis Harburg will sich verjüngen

Dass dieser nicht der letzte gewesen sein soll, betont Karl-Martin Graß: "Es gibt noch einige Themen abzuarbeiten." Anton Fischer äußert zwei Anliegen. Zum einen wolle sich der Arbeitskreis verjüngen und sei offen "für jeden, der Interesse hat". Zum anderen bittet Fischer darum, alte Bände der "Harburger Hefte", die teilweise ausverkauft sind, nicht wegzuwerfen, sondern bei der Stadt abzugeben.

