Heiße Sägen, Feuer und Musik – das Brückenfest lässt keinen kalt

Trotz des kühlen und regnerischen Wetters wird in Harburg beim Brückenfest kräftig gefeiert. Musik-Show und Sägewettbewerb am Wörnitzstrand.

Buchstäblich ins Wasser zu fallen drohte das Brückenfest in Harburg am Wochenende. Am Freitag regnete es vom Nachmittag an in Strömen. Auch am Abend noch. Doch pünktlich zum Start des Musikprogramms auf der Bühne am Wörnitzstrand hörte der Niederschlag auf - und eine mit großem Aufwand vorbereitete Party konnte beginnen.

Beim Blick auf das Musikprogramm wurde klar, warum rund 1200 Besucherinnen und Besucher trotz des unsicheren Wetters gekommen waren. Den Auftakt bestritt die Band Till Monday um Lokalmatador Klaus Müller (Schlagzeug) mit einem breiten Repertoire aus verschiedenen Musikrichtungen. Zu fortgeschrittener Stunde ließ die Coverband Phil mit ihrer fast zweistündigen „Genesis-Tribute-Show“ keinen mehr „kalt“. Die Hits von Genesis und Phil Collins interpretierte die elfköpfige Formation um Sänger Jürgen „Phil“ Mayer eindrucksvoll. Das Publikum sang und tanzte.

Ohrenbetäubender Lärm bei Sägewettbewerb in Harburg

„Lumberjacks ready“ hieß das Motto am Samstag. Neben dem eigentlichen Brückenfest hatte sich der Heimatverein unter Federführung des rührigen Vorsitzenden Holger Fickel etwas Besonderes einfallen lassen. Direkt an der Wörnitz fand ein Holzfäller-Wettbewerb, der „Lumberjack-Cup“, statt. 18 Teilnehmer auf internationalem Niveau, so hieß es, sägten in vier Disziplinen um die Wette. Ohrenbetäubender Lärm der bis zu 70 PS starken und circa 130 Dezibel lauten "Hot Saws" (heißen Sägen) ließ verstehen, warum an den Eingängen zum Festgelände Ohrstöpsel verteilt wurden, welche die Gäste gerne benutzten. „Säge – Axt – Säge“ lauteten vereinfacht ausgedrückt die drei Disziplinen. Zwei Holzscheiben mit 40 Zentimetern Durchmesser waren mit einem Auf- und Abwärtsschnitt von einem „Stock“ abzutrennen ("Stock Saw"). Mit der Axt war ein Holzblock mit 30 Zentimetern Durchmesser von beiden Seiten durchzuschlagen ("Standing Block Chop"). Schließlich mussten die Teilnehmer beim "Single Buck" mit einer zwei Meter langen Handsäge eine Scheibe von einem 46 Zentimeter starken Holzblock abtrennen. Wichtig dabei war, ganze Scheiben von den jeweiligen Holzblöcken zu Fall zu bringen.

68 Bilder Livemusik mit "Freibier" und Holzfäller-Wettbewerb beim Harburger Brückenfest Foto: Harald Erdinger

Beim separaten „Hot Saw Cup“ sägten die jeweils zwei Kontrahenten auf Zeit mit bis aufs Äußerste getunten Motorsägen Holzscheiben von einem 46-Zentimeter-Holzblock. Immer zwei der 18 starken Kerle traten gegeneinander an, um dann bis in die Finalpaarungen zu kommen. Zigmal hört man das sonore „Lumberjack Ready“-Startsignal den anstrengenden und schweißtreibenden Sägedurchgängen. In der Disziplin "Hot Saw" gewann Pierre Puybaret ( Frankreich) mit 6,08 Sekunden (Tagesbestzeit) vor Ralf Dengler und Peter Bauer (beide Deutschland). Auf Nachfrage beim Drittplatzierten und deutschen Vizemeister, warum er sich ausgerechnet dieses Hobby ausgesucht habe, antwortete er lässig: „Fußball spielen kann ja jeder." Die Erstplatzierten beim „Lumberjack-Cup“ waren Oliver Reinhard (Deutschland), Pierre Puybaret (Frankreich) und Koen Martens (Belgien).

Starke Männer mit großen Sägen waren beim "Lumberjack"-Wettbewerb am Start. Foto: Harald Erdinger

Laut krachende Böllerschüsse kündigten direkt nach der Siegerehrung die offizielle Eröffnung des Brückenfests mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Christoph Schmidt an. Mit zwei gekonnten Schlägen war das Fass angezapft. Schmidt bedankt sich bei allen Vereinen und Helfern, insbesondere dem Heimatverein mit Holger Fickel und Markus Anslinger, die er als herzensgute Menschen in einem grandiosen Team beschrieb. Der Bürgermeister versprach auch eine Fortführung des Brückenfests. Wie berichtet, hatte der Verein angekündigt, dieses letztmals auszurichten. Wie es weitergeht, ist noch unklar.

Ein Drachen aus Holz für den Märchenweg in Harburg

Ein besonderes Schmuckstück, einen aus einem Baumstamm geschnitzten mannshohen Drachen, überreicht Schmidt für den Harburger Märchenweg an dessen Initiatorin Gabi Steger. Holzkünstler Marcus „Locke“ Scholz aus Brottewitz in Brandenburg ist der Schöpfer des Holzdrachens. Der blonde Hüne hatte den ganzen Samstag über vor Ort an dem Kunstwerk gesägt.

Brückenfest Märchenweg Übergabe eines aus einem Baumstamm geschnitzten Drachens für den Harburger Märchenweg: (von links) Gabi Steger, Holger Fickel, Christoph Schmidt und Marcus Scholz. Foto: Heike John

Nahtlos übernahm die Stuttgarter Wasen-Band Freibier dann symbolisch das Zepter vom Bürgermeister und das Fest auf und an der historischen Wörnitzbrücke konnte über die Bühne gehen. Zu den Höhepunkten zählten der Bootskorso auf dem Fluss, eine Feuer- und Lasershow, welche die Altstadt- und Burgkulisse in Szene setzte, sowie das Feuerwerk.

Eine Feuer- und Lasershow gab es beim Brückenfest in Harburg am späten Samstagabend zu bestaunen. Foto: Harald Erdinger

Am Sonntag gingen zwar einige Regenschauer nieder, jedoch planten die Organisatoren, das Programm mit - unter anderem - ökumenischem Gottesdienst, Plastikenten-Rennen auf der Wörnitz und der Freddy-Pfister-Band durchziehen.