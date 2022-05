Kunst im Park: Buntes Angebot vor toller Kulisse in Harburg

Bei "Kunst im Park" tummelten sich am Muttertag wieder viele Menschen in Harburg. Das Angebot war breit gefächert.

In Harburg hat am Sonntag wieder das Ereignis "Kunst im Park" stattgefunden. Zu diesem Anlass tummelten sich an am Muttertag viele Besucher im Märker-Park, um durch die gemischten Stände zu bummeln und auch die ein oder andere Sache zu erwerben.

Nach zwei Jahren Pause konnte der Veranstalter, der Heimatverein Harburg, den Markt wieder organisieren. Auch die Aussteller freuten sich, bei dieser Gelegenheit ihre Waren anbieten zu können. Für die Herstellung der vielfältigen Angebote, wie Schmuck, Deko, Gartenartikel, Seife, Kleidung und vieles mehr, wurden ebenso vielfältige Materialien verarbeitet. Diese reichten von Holz, Metall, Keramik bis hin zu allerlei Stoffen, Wolle und einigem mehr. Auch Pflanzen konnten erworben werden, um den Garten oder Balkon für den Sommer zu verschönern.

Für das leibliche Wohl sorgte der Heimatverein Harburg. Von den Sitzplätzen aus bot sich ein schöner Blick über das bunte Treiben hinweg hoch zur Harburg.