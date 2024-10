LKW-Fahrer verursacht Unfall mit hochschwangerer Frau

Am Montagvormittag, gegen 11.15 Uhr hat ein LKW-Fahrer mit seinem 40-Tonner bei Ebermergen einen Unfall verursacht. Der 54-jährige Mann scherte am Ende des zweispurigen Ausbaubereichs nach rechts ein und übersah dabei das Auto einer 26-jährigen Frau. Da diese hochschwanger ist, wurde sie zur medizinischen Untersuchung in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Die Polizei schätzt den Sachschaden, der durch den Aufprall entstanden ist, auf 5000 Euro. (AZ)

