Neuer Standort für den Defibrilator in Ebermergen

Da die Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank in Ebermergen im vergangenen Jahr geschlossen und das Gebäude verkauft wurde, musste ein neuer Standort für den dorfeigenen Defibrillator gefunden werden. Der Defibrillator befindet sich ab sofort am Eingang zum Feuerwehrgerätehaus. Mit diesem Umzug ist auch ein neuer, beheizbarer Außenwandkasten notwendig geworden. Durch eine großzügige Spende der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG in Höhe von 1000 Euro konnte dieser Außenwandkasten beschafft werden. Bei der offiziellen Übergabe bedankten wir, die Freiwillige Feuerwehr, uns im Namen der Bürger Ebermergens bei den beiden Vertretern der Raiffeisen-Volksbank, Regionaldirektor Thomas Schwair und Thomas Walter, für diese Spende.

Ebermergen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Defibrillator Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Geschäftsstelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis