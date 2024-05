Polizei stoppt drei rasende Motorradfahrer auf der B25

Plus Die Verkehrspolizei erwischt auf der Bundesstraße bei Harburg ein Ehepaar und deren Bekannten. Sie sind mit über 150 km/h unterwegs.

Dank eines Motorrads, das mit einer Videokamera ausgestattet ist, hat die Verkehrspolizei auf der B25 zwischen Harburg und Ebermergen am Freitag die Verstöße dreier rasender Motorradfahrer dokumentiert, womit diese zur Rechenschaft gezogen werden können. Das Trio aus Hessen beziehungsweise Nordrhein-Westfalen muss nun mit empfindlichen Strafen rechnen.

Die beiden Männer, 63 und 61 Jahre alt, sowie eine Frau, 61, fielen bei Harburg auf der Bundesstraße einem Polizisten auf, der auf einem zivilen Motorrad unterwegs war. Laut Marco Oberfrank, Leiter der Verkehrspolizei-Inspektion Donauwörth, saßen die drei Genannten allesamt auf Rennmaschinen italienischer Bauart. Die rasante Fahrweise habe darin gegipfelt, dass sie bis auf über 150 Stundenkilometer beschleunigten. Der Beamte setzte sich daraufhin vor das Trio und hielt dieses an.