Schon wieder brennt ein Getreidefeld im Donau-Ries-Kreis

Direkt am Harthof (Stadt Harburg) hat am Montagnachmittag ein Getreidefeld gebrannt. Links im Bild: die Hecke, die gerettet werden konnte.

Plus Nahe Harburg steht ein Gerstenfeld auf drei Hektar in Flammen. Die Feuerwehr verhindert, dass der Brand noch viel größer wird.

Von Wolfgang Widemann

Schon wieder hat ein Getreidefeld im Donau-Ries-Kreis gebrannt. Am Montagnachmittag stand die Gerste auf einem Acker direkt am Harthof (Stadt Harburg) auf einer Fläche von etwa drei Hektar in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Brand noch viel größere Ausmaße annahm.

Das Feuer brach aus, als ein Landwirt mit seinem Mähdrescher auf dem Feld fuhr. Eigentlich, so berichten Kreisbrandinspektor Heinz Mayr und Kreisbrandmeister Reiner Häfele, habe der Bauer um etwa 16.20 Uhr mit der Ernte wieder aufhören wollen, weil das Getreide noch nicht ganz reif gewesen sei. Dann aber sei ein Feuer entstanden. Die Ursache war laut Polizei zunächst unbekannt. Als die Freiwillige Feuerwehr Harburg an dem Gehöft eintraf, "hat fast der ganze Acker gebrannt", berichtet Häfele. Die Flammen hätten bereits bis auf etwa fünf Meter an ein Gebäude herangereicht, in dem Hühner untergebracht sind. Entlang des Ackers verläuft auch eine größere Hecke. Dies brannte am Rand schon.

