Harburg

vor 16 Min.

Straßenbau, Kita und Flüchtlinge: Harburger Bürger werden informiert

Die Bauarbeiten an der Donauwörther Straße in Harburg liegen in den letzten Zügen.

Plus Bei der Bürgerversammlung gibt Bürgermeister Christoph Schmidt den Stand verschiedener Projekte bekannt. Die Donauwörther Straße ist bald fertig. Auch die Geflüchteten sind Thema.

Von Bernd Schied

Die Anwohner der Donauwörther Straße in Harburg können bald tief durchatmen. Nach langem Hin und Her befinden sich die Sanierungsarbeiten dieser markanten Stadtdurchfahrt in der Endphase. Bürgermeister Christoph Schmidt kündigte bei der Bürgerversammlung im Hotel-Restaurant Straussen die Fertigstellung für den kommenden Monat an. Er räumte ein, dass ihm das Projekt gelegentlich den Schlaf geraubt habe.

Nicht zuletzt wegen der Witterung, die in den zurückliegenden Monaten stets eine Unbekannte für den Ausbaufortschritt gewesen sei. Letztlich habe es aber geklappt, trotz mancher Unwägbarkeiten das jahrzehntelang geplante Vorhaben im Zeit- und Kostenplan umzusetzen. Ausdrücklich lobte der Rathauschef die Baufirma, die mit einer „super Truppe“ vor Ort gewesen sei. Die Ausgaben bezifferte Schmidt auf rund zwei Millionen Euro brutto. Aus dem Finanzausgleich des Freistaates Bayern seien 480.000 Euro an Fördergeldern geflossen, vom Städtebau 220.000 Euro. Somit betrage der Eigenanteil Harburgs etwa 1,3 Millionen Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen