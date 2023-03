Harburg

06:00 Uhr

Zwei große Bauprojekte bestimmen den Haushalt der Stadt Harburg

Die Bauarbeiten in der Donauwörther Straße in Harburg sollen in diesem Jahr weiter vorangehen und vollendet werden.

Plus Zwei Großprojekte stehen in diesem Jahr in der Stadt Harburg im Mittelpunkt. Trotzdem bleiben die Schulden in diesem Jahr stabil. Das hat die Kommune für 2023 vor.

Von Helen Geyer

"Der diesjährige Haushalt lässt wenig Spielraum für Wünsche." So hat Bürgermeister Christoph Schmidt die Finanzlage der Stadt Harburg beschrieben. Das liege unter anderem daran, dass zwei lang geplante Bauprojekte vorangebracht und vollendet werden. Nun verabschiedeten die Ratsmitglieder einstimmig den Haushalt für 2023 und legten damit fest, was die Kommune heuer alles verwirklichen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

