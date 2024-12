Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer: Hat er andere gefährdet?

Ein betrunkener Autofahrer war am Vormittag des Zweiten Weihnachtsfeiertags in Nordschwaben unterwegs - und hat möglicherweise andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei informiert über den Fall und sucht nach Betroffenen.

Eine Pkw-Fahrerin verständigte gegen 10.45 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf. Der Frau fiel ein Mann, der einen Mercedes mit Augsburger Kennzeichen auf der Staatsstraße zwischen Lauterbach und Mertingen steuerte, durch seine sehr unsichere Fahrweise auf. Nur fünf Minuten später gelang es Beamten der Inspektion Rain, den Verdächtigen nahe Mertingen an der Abzweigung in Richtung Druisheim zu stoppen und zu kontrollieren.

Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer mit 1,6 Promille bei Mertingen

Die Gesetzeshüter nahmen sofort Alkoholgeruch bei dem 41-Jährigen wahr. Der erste Eindruck bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest. Der ergab einen Wert von 1,6 Promille. Deshalb erfolgte bei dem Fahrer die Entnahme einer Blutprobe. Die wird auch auf Betäubungsmittel untersucht, da sich Anhaltspunkte dafür ergaben. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des Augsburgers sicher.

Falls durch den Betrunkenen, der am Lenkrad eines grau lackierten Mercedes saß, weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden, was laut Polizei derzeit nicht auszuschließen ist, sind diese aufgerufen, sich bei der Inspektion in Rain zu melden. Telefon: 09090/70070. (AZ)