Hoher Sachschaden bei Unfall auf Kreuzung in Donauwörth

Auf der Kreuzung an der Donaubrücke in Donauwörth ist am Montag ein Unfall passiert, bei dem hoher Schaden entstanden ist. Um 8.50 Uhr stießen zwei Autos recht heftig zusammen.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 66-Jähriger mit seinem Pkw von der Kapellstraße nach links in Richtung Zirgesheimer Straße abbiegen. Dabei schätzte der Mann den Abstand zu einem Auto falsch ein, mit dem eine 70-Jährige von der Augsburger Straße her über die Brücke in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch die Karambolage wurden beide Wagen so stark demoliert, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Die beiden Beteiligten erklärten vor Ort, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)