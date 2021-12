Holzheim

12:00 Uhr

Warum hier übergangsweise die Holzheimer Jugend einzieht

Plus Das alte Feuerwehrhaus in Holzheim wird übergangsweise zum Raum für die Jugend umfunktioniert. Die Maßnahme hat auch mit dem Dauerprojekt Gemeindehaus zu tun.

Von Manuel Wenzel

Es ist schon viel diskutiert über das geplante Gemeindehaus am früheren Raiffeisengelände worden im Holzheimer Gemeinderat. Sehr viel. Auch im Jahr 2021 war das so. Nur: So recht weitergekommen ist man bei dem Projekt noch immer nicht. Das räumt Bürgermeister Josef Schmidberger ein. "Da haben wir heuer wieder ein Jahr verloren." Anfang 2022 aber werde er eine endgültige Entscheidung in dieser Sache forcieren: "Entweder wir begraben das Projekt oder wir nehmen endlich Fahrt auf", kündigt der Rathauschef an. Das erwarte auch die Bürgerschaft. Eine Entscheidung ist derweil gefallen, wo die Dorfjugend unterkommen soll, solange am Raiffeisenareal nichts passiert.

