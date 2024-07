Holzwurm greift Inventar in zwei Kapellen an

Die Einrichtung zweier alter sakraler Bauwerk in der Gemeinde Wolferstadt ist in Gefahr. In allen hölzernen Teilen der Laurentiuskapelle in Wolferstadt und der Kapelle im Ortsteil Zwerchstraß hat sich der Holzwurm eingenistet. Deshalb reagieren die Kirchenstiftung St. Martin und die Gemeinde nun.

Nach Auskunft von Bürgermeister Philipp Schlapak ist in der Laurentiuskapelle, die der Kirchenstiftung gehört, das gesamte Mobiliar betroffen. In Zwerchstraß, wo das Gebäude sich im Eigentum der Kommune befindet, sei die Ausstattung kärglicher. Bänke, Kruzifix und das aus der Uhlbergkapelle stammende Relief würden nicht vor Ort gegen die Schädlinge behandelt, sondern nach Wolferstadt in die dortige Kapelle gestellt, wo der Innenraum „begast“ wird, um den Holzwurm zu eliminieren.

Der Gemeinderat vergab den Auftrag dafür an eine Fachfirma. Laut Schlapak ist mit Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro zu rechnen. Die Finanzierung sei „Gemeinschaftssache“ von Kommune und Kirchenstiftung. (wwi)