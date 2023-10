Baugebiet in Gosheim hängt in der Warteschleife

Die Gemeinde Huisheim will in dem Ortsteil Grundstücke für neue Wohnhäuser schaffen. Doch es gibt ein Problem.

Die Pläne der Gemeinde Huisheim, im Ortsteil Gosheim ein kleines Baugbiet auszuweisen, sind ins Stocken geraten. Der Gemeinderat beriet jetzt über das weitere Vorgehen in der Angelegenheit.

Nach Auskunft von Bürgermeister Harald Müller verfügt die Kommune in Gosheim derzeit über keinen Bauplatz mehr. Für das Gebiet "Gosheim Ost" läuft bereits ein Bebauungsplan-Verfahren. Dort können fünf Parzellen verwirklicht werden. Jedoch würden diese nach aktuellem Stand um einiges teurer als erwartet und würden damit über dem derzeitigen Preisniveau liegen, berichtet Müller.

Deshalb befinde sich das Vorhaben nun in der Warteschleife. Bevor das Verfahren weiter vorangetrieben werde, müssten "verschiedene Sachen abgeklärt werden". Man sei aber weiterhin bemüht, Bauland in Gosheim anzubieten, so der Bürgermeister. (wwi)