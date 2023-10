Bischof Hanke bei Kirchenjubiläum in Huisheim

Der Eichstädter Bischof Gregor Maria Hanke leitet einen Festgottesdienst in der Huisheimer Kirche. Die wurde vor 300 Jahren geweiht.

Der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat mit zahlreichen Gläubigen in Huisheim den 300. Weihetag der Pfarkirche St. Vitus gefeiert. Bei einem Festgottesdienst merkte Hanke in seiner Predigt an: "Der Weg des Glaubens hat in Huisheim ein imposantes Denkmal: die Kirche." Der Bischof nannte aber auch die Probleme der Kirche beim Namen. Weniger Gläubige besuchten die Gottesdienste, viele Menschen verließen die Kirche aufgrund von Skandalen. Die seien nicht hinnehmbar und müssten unbedingt aufgeklärt werden.

Hanke sprach den Versammelten Mut und Zuversicht für den persönlichen Weg des Glaubens in Jesus Christus zu. Nach dem Gottesdienst segnete der Bischof die am Aufgang zur Kirche angebrachte Gedenktafel mit dem Motto des Jubiläums: "Christus Haupt der Kirche, gestern, heute und in Ewigkeit."

Das Bild zeigt: (von links) die Pfarrer Jan Lazar und Wolfgang Woppmann, Bischof Hanke und Pfarrer im Ruhestand Alois Loeßl. (AZ)