Diebin in Eierhäusle: Polizei fasst mutmaßliche Serientäterin

Eine Frau "bedient" sich immer wieder in einem SB-Laden in Huisheim. Dieses Mal wird die Verdächtige aber beobachtet.

Die Polizei hat eine Diebin erwischt, die sich wiederholt kostenlos in einem sogenannten "Eierhäusle" in Huisheim "bedient" hat. Die Frau, die aus Dingolfing in Niederbayern stammt, tauchte seit dem 11. November immer wieder an dem Selbstbedienungsladen in der Unterdorfstraße auf, nahm zahlreiche Waren mit und warf zu wenig oder gar kein Geld in die Kasse.

Am vergangenen Sonntag tauchte die 47-Jährige erneut auf, holte sich Eier und Wurst im Gesamtwert von zehn Euro aus dem Häuschen, ohne die Produkte zu bezahlen. Jedoch wurde die Verdächtige bemerkt. Die Betroffenen verständigten umgehend die Polizei. Eine Streifenbesatzung entdeckte die mutmaßliche Diebin, die mit dem Auto unterwegs war, noch im Dorf und hielt sie an. Die Beamten zeigten die Frau wegen des Verdachts des Diebstahls und des Betrugs an. (AZ)