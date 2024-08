Ehre wem Ehre gebührt – ein besonderer Abend zu einem besonderen Anlass

Zu seinem Gründungsjubiläum hatte die Vereinsführung des BC Huisheim zu einem besonderen Ehrungsabend geladen. Neben zahlreichen Ehrengästen und den zu ehrenden Mitgliedern gab es auch die eine oder andere Überraschung. Neben Bürgermeister Harald Müller waren zahlreiche Vertreter der Sportverbände anwesend: Werner Freißler (stellvertretender BLSV Kreisvorsitzender), Rolando Peceros (Kreisvorsitzender BSJ), Jürgen Frey (Kreisvorsitzender Turngau Oberdonau), Josef Wiedemann (Kreisvorsitzender BFV, Kreis Donau) und Enrico Oeser (BVV, stellvertretender Vorsitzender Bezirk Schwaben).

1. Vorsitzender Klaus Färber ging in seiner Rede auf die Vereinsgeschichte und auf herausragende Meilensteine ein. Bürgermeister Müller lobte in seiner Ansprache den Verein als „ein Ort der Begegnung und eine starke Gemeinschaft des Miteinanders, die zusammenhält und gemeinsam Erfolge feiert“. Auch BLSV-Vertreter Freißler betonte die Bedeutung der Nachwuchsarbeit, das ehrenamtliche Engagement und die Kameradschaft. Neben dem amtierenden Bürgermeister Müller erhielten seine Vorgänger, Hermann Rupprecht und Johann Gentner jeweils ein Erinnerungspräsent. Färber betonte bei der Übergabe die enge Verbundenheit mit der Gemeinde und betonte „Die Gemeinde und der BCH – ein Team!“ An diesem Abend fanden Ehrungen zu 25, 40, 50, 60 und 65 Jahren Mitgliedschaft statt. Weiterhin erhielten mehrere Übungsleiterinnen und Übungsleiter Auszeichnungen von der Bayerischen Sportjugend und dem Bayerischen Landessportverband. Zwei Mitglieder wurden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt und es gab auch noch überraschend zwei Sonderehrungen für besondere Leistungen im Verein für Nadine Meitinger und Susanne Färber. Die größte Überraschung des Abends betraf den Schriftführer des Vereins, Harald Schülein. Er wurde an diesem Abend nicht nur zum Ehrenmitglied des Vorstands ernannt sondern erhielt vom BLSV Vertreter zusätzlich noch eine besondere Ehrung für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit. (AZ)