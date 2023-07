Huisheim

vor 19 Min.

Harald Müller: "Die Huisheimer sollen sich in ihrer Gemeinde wohlfühlen"

Plus Im Halbzeitinterview sagt Huisheims Bürgermeister Harald Müller, dass die Erweiterung des Kindergartens das nächste große Projekt in der Gemeinde ist.

Von Gitte Händel

Es ist Halbzeit in der jetzigen Wahlperiode. Wie blicken Sie auf 2020 zurück, Herr Müller?



Harald Müller: Corona hat uns ja alle gleichermaßen getroffen. Man konnte niemanden mehr treffen, sich nicht mehr austauschen. Ob das die Verwaltung war, die anderen Bürgermeister oder die Bevölkerung. Wir haben hier etwa 50 Vereine und Verbände und es passiert einfach viel an Austausch in den Sitzungen in Präsenz. Das alles fehlte. Glücklicherweise konnten wir die Arbeit an unseren Baustellen und Vorhaben trotz Corona weiter vorantreiben.

Wie sieht es mit den Vorhaben im Ort aus?



Müller: Wir haben und hatten viele Baustellen und die schon seit 2014. Damals haben wir mit der Sanierung im Zuge der Dorferneuerung begonnen. Heute sind 95 Prozent abgeschlossen. Aktuell fehlen noch das Kneippbecken „Am Bergle“ mit Sitzgelegenheiten und Vermessungsarbeiten. Der endgültige Abschluss mit einer Feier wird vermutlich erst in zwei oder drei Jahren erfolgen können.

