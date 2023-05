Lkw-Fahrer verhält sich nach Unfall vorbildlich

Ein Lkw-Fahrer verursacht in Huisheim einen Unfall an einem Grundstück. Sein Verhalten danach ist vorbildlich.

In Huisheim hat der Fahrer eines Sattelzuges ein Grundstück beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wollte der 24-Jährige am Mittwoch gegen 9.20 Uhr in der Straße Am oberen Anger rangieren. Dabei prallte er mit dem Anhänger des 40-Tonners gegen eine Grundstücksumfriedung und drückte den Zaun auf einer Länge von etwa zehn Metern ein.

Der Fremdschaden beläuft sich auf schätzungsweise 1000 Euro, am Fahrzeug war kein Schaden erkennbar. Der Unfallverursacher verhielt sich laut Polizei vorbildlich: Er versuchte, den Grundstückseigentümer zu kontaktieren und wartete am Schadensort. Dann hinterließ er eine Nachricht und informierte die Beamten. Diese verwarnten den jungen Mann daher gebührenfrei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch