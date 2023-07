Mann fackelt Thujahecke ab

Eigentlich wollte ein Mann in Huisheim Unkraut vernichten. Was folgte, war ein Einsatz der örtlichen Feuerwehr.

Ein Anwohner hat am Samstag gegen 14 Uhr in Huisheim versucht, Unkraut, das im Bereich des Gehweges gewachsen war, abzuflammen. Aufgrunddessen geriet die angrenzende Thujahecke in Brand. Der Verursacher konnte die brennende Hecke zu Teil selbst ablöschen. Die Feuerwehr Huisheim war mit gut 25 Kräften vor Ort. Verletzt wurde durch den Brand niemand. (AZ)

Lesen Sie dazu auch