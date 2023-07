Nachbar beobachtet einen Einbrecher in Huisheim

Ein Unbekannter bricht in ein Anwesen in Huisheim ein. Er ist wohl mit einem schwarzen Moped unterwegs.

Ein aufmerksamer Nachbar hat in Huisheim einen Einbrecher erblickt und die Polizei verständigt. Der Täter konnte jedoch entkommen.

Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Anwohner in einer Wohnsiedlung um etwa 22.40 Uhr einen Verdächtigen, der sich an einem aktuell verlassenen Anwesen zu schaffen machte. Sofort eilten mehrere Streifen der Polizei und ein Diensthundeführer zu der Adresse. An dieser stellten die Beamten ein frisch aufgehebeltes Fenster fest.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die Fahndung nach dem Einbrecher war aber erfolglos. Er war nach ersten Erkenntnissen mit einem schwarzen Moped unterwegs. Die Höhe des möglichen Schadens ist noch unklar. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)