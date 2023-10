Huisheim

12:00 Uhr

Nahe dem Markhof bei Huisheim soll ein Solarpark entstehen

Plus Der Gemeinderat Huisheim beschäftigt sich mit Projekt in Sachen Solarstrom. Zudem liegt eine Voranfrage für eine weitere, größere PV-Anlage in der Kommune vor.

Von Wolfgang Widemann

Ein privater Investor möchte am westlichen Rand der Huisheimer Gemarkung nahe dem Markhof einen Solarpark bauen. Der Gemeinderat brachte jetzt das planungsrechtliche Genehmigungsverfahren voran.

Die Freiflächen-Photovoltaikanlage soll nach Auskunft von Bürgermeister Harald Müller in einem aus der Umgebung nicht einsehbaren Bereich zwischen Huisheim und Heroldingen entstehen - und zwar auf einer Ackerfläche direkt an der Flurgrenze unweit des Marckweihers. Der Solarpark werde den Plänen zufolge etwa einen Hektar groß. Der Investor stamme aus der Kommune.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

