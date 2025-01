Optimale Bedingungen beim Volkswandertag in Huisheim

Huisheim Winterliche Landschaften, leichte Frosttemperaturen bei mäßigem Wind, ab und zu Sonnenschein der durch die ansonsten dichte Wolkendecke drang – insgesamt gute Voraussetzungen für die vierte Auflage des Volkswandertages beim BC Huisheim. Mit rund 260 Teilnehmerinnen und Teilnehmern konnte der Teilnahmerekord des letzten Jahres knapp getoppt werden. Das Teilnehmerfeld wurde auf einen etwa 8 km langen Rundkurs geschickt. Die landschaftlich interessante und abwechslungsreiche Wanderstrecke, die größtenteils abseits von befahrenen Straßen lag, fand beim Teilnehmerfeld großen Zuspruch. Vom Innenhof des Bauhofes, der als Start und Ziel diente, ging es zunächst auf das 538 m hohe Mähhorn. Von dort ging es zur Verpflegungsstation „am Rosskopf“. Hier konnten die Läuferinnen und Läufer ihren Durst löschen, sich aufwärmen und stärken. Anschließend führte die Route zum Kalvarienberg in Gosheim. Hier wurden die Wanderbegeisterten mit einem herrlichen Ausblick ins Ries belohnt, der regelrecht zum „Innehalten“ und Kraft tanken für die Herausforderungen des neuen Jahres einlud. Von dort führte die Route zurück zum Ausgangspunkt. Hier gab es für die teils erschöpften Wanderinnen und Wanderer die Möglichkeit sich aufzuwärmen, zu stärken und in gemütlicher und geselliger Runde die Veranstaltung Revue passieren zu lassen. Die Mühen und Anstrengungen in der Vorbereitung haben sich dank des großen Teilnehmerfeldes erneut mehr als gelohnt und eine Neuauflage im nächsten Jahr gilt bereits als sicher.

