Sternenfänger brachten in Huisheim die Herzen zum Beben

Der Donauwörther Gospelchor unter Popkantor Hans-Georg Stapff brachte eine spannungsgeladene Atmosphäre in die Huisheimer Pfarrkirche.

Oh Happy Day! Was für ein erfrischendes, von Leidenschaft geprägtes, stimmungsvolles Konzert mit christlicher Botschaft, das der Gospelchor Sternenfänger aus Donauwörth unter Leitung von Popkantor Hans-Georg Stapff in der Huisheimer Pfarrkirche St. Vitus bot! Der Auftritt erfolgte im Rahmen des Jubiläumsprogrammes zum 300-jährigen Weihetag der Kirche.

Nahezu 40 Sängerinnen und Sänger formierten sich vor dem Altar und gaben damit nicht nur ein schönes Bild ab, sondern stimmten die zahlreichen Besucher auch auf eine musikalische Reise in die Welt des Gospels ein. In Anlehnung daran sprach Pfarrgemeinderatsvorsitzende Simone Schülein in ihren Begrüßungsworten von der Wiege und der Bedeutung des Gospels, als „good spell“ – gute Botschaft – und wünschte eine kurzweilige Unterhaltung.

Diese begann dann erwartungsgemäß betont und schwungvoll. Die Sternenfänger führten ihre Zuhörer von der ersten Minute an über den Tellerrand hinaus, in das Zeitalter der Unterdrückung der afroamerikanischen Bevölkerung. Was die Menschen damals bewegte, ihre Sorgen und Nöte, Sehnsüchte und Hoffnungen, brachte der Gospelchor in Erinnerung. Vor allem deren ungebrochener Glaube an Gott, der als Vater über alle Menschen regiert, egal welcher Hautfarbe, kam in den spirituellen Liedern zum Ausdruck.

Die Sternenfänger zauberten eine besondere Atmosphäre in die Kirche

In einer Bandbreite unterschiedlicher Gospels, variierend von besinnlichen Liedern, wie etwa „Lass uns deine Nähe spürn“ bis sich im Tempo steigernden euphorischen Songs, wie „Holy, Holy“ mit viel Mimik und Gestik, steckten die „Gospelsingers“ die versammelte Gemeinde mit ihrer Fröhlichkeit und Lebensfreude an. Schnell war der Funke beim Publikum übergesprungen. Die Sternenfänger zauberten eine besondere Atmosphäre in den Kirchenraum und brachten die Herzen der Besucher zum Beben. Jeder Gospelsong wurde mit frenetischem Beifall beklatscht. Popkantor Stapff verstand es, durch ein abwechslungsreiches Programm das Publikum mitzunehmen, indem er bei bestimmten Songs zum Mitsingen animierte, Solosängerinnen einsetzte und englischsprachige Gospels dem Sinn nach übersetzte.

Ein besonderer Höhepunkt war ein tiefgründiger Song aus dem Musical „Martin Luther King“, vorgetragen vom Popkantor. Es ging um Kings berühmte Rede: „I have a dream“, um Träume und Visionen die Welt zu verändern, im Einklang mit dem Willen Gottes.

Anhaltende Begeisterungsstürme waren der Lohn des Publikums für die Akteure

Als schönen Abschluss des Abends sangen der Gospelchor und die ganze Kirchengemeinde passend dazu einfühlsame, aber auch taktvolle Lieder, wie: „Deinen Weg, o Gott, will ich gehen“, My Life Is in You, Lord, „I Will Praise You With All My Life“ und den schwungvollen Song „What a Day!“.

PGR-Vorsitzende Schülein dankte den Sternenfängern und ihrem Chorleiter für das eindrucksvolle Konzert, mit dem sie uns regelrecht „die Sterne vom Himmel“ geholt haben. Den Besuchern sprach sie ebenfalls ihren Dank für ihr Kommen aus. Anhaltende Beifallsstürme veranlassten anschließend die „Gospelsingers“ zu mehreren Zugaben.

Singend mischten sich die Chormitglieder am Ende unter das Volk, teilten Sternchen aus und ließen so den Abend harmonisch ausklingen. Popkantor Hans-Georg Stapff, der sich eine fröhliche Kirche wünscht, hat mit diesem Konzert erneut dazu beigetragen. Durch die vielen guten Botschaften aus dem Evangelium setzten er und sein Chor glanzvolle Akzente zum Lob Gottes und begeisterten die Besucher nachhaltig. (AZ)